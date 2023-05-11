Зеленский одобрил план реформы правопорядка и объяснил цели

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка в стране. Такие нововведение поможет Украине на пути ко вступлению в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года. Если говорить просто, мы должны гарантировать систему обеспечения справедливости и правопорядка, которая будет отвечать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС", - заявил Зеленский.
По его словам, каждый элемент государственной системы должен работать так, чтобы люди ощущали безопасность, защищенность и справедливость.
"Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к действующим от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры – ключевые в этом. Конечно, вместе со всеми другими, кто работает в государственном аппарате", - добавил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже пришло.
Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Еврокомиссия должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз.
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