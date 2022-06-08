UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Шольц обсудили обеспечение экспорт зерна из Украины

Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Канцлер также проинформировал президента Украины о его последнем телефонном разговоре с президентом России Путиным и президентом Франции Макроном 28 мая.

Кроме того, Зеленский и Шольц обменялись мнениями о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине, также они договорились продолжить обмен мнениями о путях дальнейшей поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.

Напомним, сегодня в Анкаре проходят переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировке украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля маловато.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийпродовольственный кризисОлаф ШольцВойна России против Украины