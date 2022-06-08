Зеленский и Шольц обсудили обеспечение экспорт зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Кроме того, Зеленский и Шольц обменялись мнениями о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине, также они договорились продолжить обмен мнениями о путях дальнейшей поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.

Канцлер также проинформировал президента Украины о его последнем телефонном разговоре с президентом России Путиным и президентом Франции Макроном 28 мая.

Напомним, сегодня в Анкаре проходят переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировке украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля маловато.