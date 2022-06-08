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Зеленський і Шольц обговорили забезпечення експорт зерна з України

Фото: Володимир Зеленський і Олаф Шольц (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову. В ході переговорів вони обговорили необхідно зробити все можливе, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо по морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Канцлер також поінформував президента України про його останню телефонну розмову з президентом Росії Путіним і президентом Франції Макроном 28 травня.

Крім того, Зеленський і Шольц обмінялися думками про поточну військову і гуманітарну ситуацію в Україні, також вони домовилися продовжити обмін думками про шляхи подальшої підтримки України і залишатися в тісному контакті.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі проходять переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

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Володимир Зеленськийпродовольственный кризисОлаф ШольцВійна Росії проти України