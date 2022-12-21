Зеленський уже на шляху до Вашингтона, - CNN

Президент України Володимир Зеленський уже на шляху в Вашингтон, де має відбутися його зустріч з колегою із США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Також повідомляється, що Байден може оголосити про виділення нового пакету допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд доларів.

Цю інформацію виданню підтвердили два джерела. Журналісти зазначають, що окрім Байдена, Зеленський зустрінеться з вищими посадовими особами адміністрації президента США.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон та виступити в Конгресі США і зустрітися з Джо Байденом.

Повідомлялось, що Сполучені Штати у наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

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