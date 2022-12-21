RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский уже на пути в Вашингтон, - CNN

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что, кроме Байдена, Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США.

Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов.

Напомним, сегодня вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США и встретиться с Джо Байденом.

Сообщалось, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки