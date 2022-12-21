Зеленський сьогодні відвідає США: американські ЗМІ дізналися подробиці
Сьогодні ввечері, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон та виступити в Конгресі США.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Axios.
Видання пише, що інформацію про візит їм підтвердили декілька джерел у керівництві поліції Капітолію. Зараз правоохоронці займаються посиленням безпеки.
Очікується, що глава України подякує американським партнерам за допомогу, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування для подальшого спротиву Росії.
Крім цього, видання зазначає, що спікер палати представників Ненсі Пелосі попросила всіх членів бути присутніми на засіданні в середу ввечері.
В свою чергу, CNN заявляють, що під час візиту може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, що Сполучені Штати у наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.
Також повідомлялося, що влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.
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