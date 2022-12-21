Зеленський сьогодні відвідає США: американські ЗМІ дізналися подробиці

Сьогодні ввечері, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон та виступити в Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Axios .

Видання пише, що інформацію про візит їм підтвердили декілька джерел у керівництві поліції Капітолію. Зараз правоохоронці займаються посиленням безпеки.

Очікується, що глава України подякує американським партнерам за допомогу, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування для подальшого спротиву Росії.

Крім цього, видання зазначає, що спікер палати представників Ненсі Пелосі попросила всіх членів бути присутніми на засіданні в середу ввечері.

В свою чергу, CNN заявляють, що під час візиту може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.