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Зеленський сьогодні відвідає США: американські ЗМІ дізналися подробиці

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США, Середа 21 грудня 2022 00:29
Зеленський сьогодні відвідає США: американські ЗМІ дізналися подробиці Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні ввечері, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон та виступити в Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Axios.

Видання пише, що інформацію про візит їм підтвердили декілька джерел у керівництві поліції Капітолію. Зараз правоохоронці займаються посиленням безпеки.

Очікується, що глава України подякує американським партнерам за допомогу, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування для подальшого спротиву Росії.

Крім цього, видання зазначає, що спікер палати представників Ненсі Пелосі попросила всіх членів бути присутніми на засіданні в середу ввечері.

В свою чергу, CNN заявляють, що під час візиту може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що Сполучені Штати у наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

Також повідомлялося, що влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.

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