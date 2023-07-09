Зеленский еще не решил, ехать ли на саммит НАТО. Стефанишина назвала условие

Пока нет окончательного решения относительно участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится уже 11 и 12 июля.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Европейской правде" .

"Еще не принято никаких окончательных решений (о визите президента, - ред.). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - заявила она.

По ее словам, пока украинская сторона не знает что, будет в финальных документах.

"То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что от этих документов будет зависеть, поедет ли Зеленский на саммит Североатлантического альянса.

"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции. Это очень важно", - заявила Стефанишина.

По ее словам, Украина думает не только за себя, а и за друзей.

"И продолжаются переговоры, которые ведет Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", - добавила она.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс по окончании войны. Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.