Зеленський: ще вчора ми билися за авіацію, а тепер постав вибір - літаки чи гроші на дрони

"Ми ще вчора билися за авіацію. А сьогодні стає вибір - що для нас зараз важливіше: авіація або гроші на дрони? А завтра і це пройде, а знайдеться щось нове", - сказав президент, привівши аналогію під час відповіді на питання.

Зокрема, Зеленського спитали, чи розуміє Європа, що США і Китай хочуть розвалити Євросоюз. Проте президент не вважає, що Сполученим Штатам "треба прибити" ЄС.

Він зазначив, що погоджується з тим, що є сили, які цього хочуть. Однак це не значить, що так буде. Глава держави підкреслив, що найбільш привабливий ринок - всеодно європейський.

"Уявіть собі, що ви США. Крім того, що більшість вас з однаковими цінностями, з Європейським Союзом, з ринком Європи, з технологіями і з людьми, які не бідні, які не потенційні мігранти - стара Європа зі старими грошима і виробництвами. Може не з такими технологіями, як в сучасній Америці, але зі своїми сильними сторонами Європи. Для чого віддавати на розрив цей ринок?", - сказав президент.

Також він запропонував уявити, що буде в ЄС без Німеччини, або без Франції чи без Північної Європи.

"Мені здається, що Євросоюз міцний через це. Є різні бюрократії, правила, складнощі, тощо - всіх під одну зачіску. Є таке. Але для чого Америці 30 країн, з якими домовлятися, якщо можна мати відносини з Європейським Союзом?", - додав глава держави.

Повертаючись до репліки про авіацію і дрони, президент зазначив, що дехто в США вважає, що завдяки правим лідерам в Європі можна впливати та ЄС та отримати бенефіти.

Однак Зеленський підкреслив, що коли приходить ковід чи війна, з'являються нові пріоритети, а бенефіти згорають.

"Тому те, що здається деяким колам в Америці щодо міцності ЄС, і завдяки радикальним, правим лідерам, впливати на цю міцність Європейського Союзу, що це спрацює заради якихось бенефітів... Це бенефіти. Просто приходить ковід або війна, або ще щось і всі ці бенефіти згорають і зʼявляються нові пріоритети", - резюмував український лідер.