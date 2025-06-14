Зеленский: еще вчера мы сражались за авиацию, а теперь выбор - самолеты или деньги на дроны

"Мы еще вчера сражались за авиацию. А сегодня становится выбор - что для нас сейчас важнее: авиация или деньги на дроны? А завтра и это пройдет, а найдется что-то новое", - сказал президент, приведя аналогию во время ответа на вопрос.

В частности, Зеленского спросили, понимает ли Европа, что США и Китай хотят развалить Евросоюз. Однако президент не считает, что Соединенным Штатам "надо прибить" ЕС.

Он отметил, что согласен с тем, что есть силы, которые этого хотят. Однако это не значит, что так будет. Глава государства подчеркнул, что наиболее привлекательный рынок - все равно европейский.

"Представьте себе, что вы США. Кроме того, что большинство вас с одинаковыми ценностями, с Европейским Союзом, с рынком Европы, с технологиями и с людьми, которые не бедны, которые не потенциальные мигранты - старая Европа со старыми деньгами и производствами. Может не с такими технологиями, как в современной Америке, но со своими сильными сторонами Европы. Для чего отдавать на разрыв этот рынок?", - сказал президент.

Также он предложил представить, что будет в ЕС без Германии, или без Франции или без Северной Европы.

"Мне кажется, что Евросоюз крепкий из-за этого. Есть разные бюрократии, правила, сложности и так далее - всех под одну прическу. Есть такое. Но для чего Америке 30 стран, с которыми договариваться, если можно иметь отношения с Европейским Союзом?", - добавил глава государства.

Возвращаясь к реплике об авиации и дронах, президент отметил, что кое-кто в США считает, что благодаря правым лидерам в Европе можно влиять и ЕС и получить бенефиты.

Однако Зеленский подчеркнул, что когда приходит ковид или война, появляются новые приоритеты, а бенефиты сгорают.

"Поэтому то, что кажется некоторым кругам в Америке относительно прочности ЕС, и благодаря радикальным, правым лидерам, влиять на эту прочность Европейского Союза, что это сработает ради каких-то бенефитов... Это бенефиты. Просто приходит ковид или война, или еще что-то и все эти бенефиты сгорают и появляются новые приоритеты", - резюмировал украинский лидер.