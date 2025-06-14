Зеленський: ще вчора ми билися за авіацію, а тепер постав вибір - літаки чи гроші на дрони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще вчора була битва за авіацію, однак сьогодні завдяки розвитку технологій постає вибір, куди важливіше вкладати гроші.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 13 червня, повідомляє РБК-Україн а.

"Ми ще вчора билися за авіацію. А сьогодні стає вибір - що для нас зараз важливіше: авіація або гроші на дрони? А завтра і це пройде, а знайдеться щось нове", - сказав президент, привівши аналогію під час відповіді на питання.

Зокрема, Зеленського спитали, чи розуміє Європа, що США і Китай хочуть розвалити Євросоюз. Проте президент не вважає, що Сполученим Штатам "треба прибити" ЄС.

Він зазначив, що погоджується з тим, що є сили, які цього хочуть. Однак це не значить, що так буде. Глава держави підкреслив, що найбільш привабливий ринок - всеодно європейський.

"Уявіть собі, що ви США. Крім того, що більшість вас з однаковими цінностями, з Європейським Союзом, з ринком Європи, з технологіями і з людьми, які не бідні, які не потенційні мігранти - стара Європа зі старими грошима і виробництвами. Може не з такими технологіями, як в сучасній Америці, але зі своїми сильними сторонами Європи. Для чого віддавати на розрив цей ринок?", - сказав президент.

Також він запропонував уявити, що буде в ЄС без Німеччини, або без Франції чи без Північної Європи.

"Мені здається, що Євросоюз міцний через це. Є різні бюрократії, правила, складнощі, тощо - всіх під одну зачіску. Є таке. Але для чого Америці 30 країн, з якими домовлятися, якщо можна мати відносини з Європейським Союзом?", - додав глава держави.

Повертаючись до репліки про авіацію і дрони, президент зазначив, що дехто в США вважає, що завдяки правим лідерам в Європі можна впливати та ЄС та отримати бенефіти.

Однак Зеленський підкреслив, що коли приходить ковід чи війна, з'являються нові пріоритети, а бенефіти згорають.

"Тому те, що здається деяким колам в Америці щодо міцності ЄС, і завдяки радикальним, правим лідерам, впливати на цю міцність Європейського Союзу, що це спрацює заради якихось бенефітів... Це бенефіти. Просто приходить ковід або війна, або ще щось і всі ці бенефіти згорають і зʼявляються нові пріоритети", - резюмував український лідер.