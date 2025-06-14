Зеленский: еще вчера мы сражались за авиацию, а теперь выбор - самолеты или деньги на дроны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще вчера была битва за авиацию, однако сегодня благодаря развитию технологий встает выбор, куда важнее вкладывать деньги.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 13 июня, сообщает РБК-Украина .

"Мы еще вчера сражались за авиацию. А сегодня становится выбор - что для нас сейчас важнее: авиация или деньги на дроны? А завтра и это пройдет, а найдется что-то новое", - сказал президент, приведя аналогию во время ответа на вопрос.

В частности, Зеленского спросили, понимает ли Европа, что США и Китай хотят развалить Евросоюз. Однако президент не считает, что Соединенным Штатам "надо прибить" ЕС.

Он отметил, что согласен с тем, что есть силы, которые этого хотят. Однако это не значит, что так будет. Глава государства подчеркнул, что наиболее привлекательный рынок - все равно европейский.

"Представьте себе, что вы США. Кроме того, что большинство вас с одинаковыми ценностями, с Европейским Союзом, с рынком Европы, с технологиями и с людьми, которые не бедны, которые не потенциальные мигранты - старая Европа со старыми деньгами и производствами. Может не с такими технологиями, как в современной Америке, но со своими сильными сторонами Европы. Для чего отдавать на разрыв этот рынок?", - сказал президент.

Также он предложил представить, что будет в ЕС без Германии, или без Франции или без Северной Европы.

"Мне кажется, что Евросоюз крепкий из-за этого. Есть разные бюрократии, правила, сложности и так далее - всех под одну прическу. Есть такое. Но для чего Америке 30 стран, с которыми договариваться, если можно иметь отношения с Европейским Союзом?", - добавил глава государства.

Возвращаясь к реплике об авиации и дронах, президент отметил, что кое-кто в США считает, что благодаря правым лидерам в Европе можно влиять и ЕС и получить бенефиты.

Однако Зеленский подчеркнул, что когда приходит ковид или война, появляются новые приоритеты, а бенефиты сгорают.

"Поэтому то, что кажется некоторым кругам в Америке относительно прочности ЕС, и благодаря радикальным, правым лидерам, влиять на эту прочность Европейского Союза, что это сработает ради каких-то бенефитов... Это бенефиты. Просто приходит ковид или война, или еще что-то и все эти бенефиты сгорают и появляются новые приоритеты", - резюмировал украинский лидер.