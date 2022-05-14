Зеленский: шаг за шагом заставим уйти оккупантов из украинского моря

Украина продолжает работу над тем, чтобы заставить оккупантов прекратить блокировку Черного моря и украинских портов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский , передает РБК-Украина .

Стоит отметить, что из-за блокады Черного моря у Украины нет возможности экспортировать сельхозпродукцию в ряд стран. Поэтому в мире может возникнуть серьезный продовольственный кризис, который вызовет массовый голод.

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли, заставим уйти из украинского моря", - заявил глава украинского государства в своем видеообращении.

Ранее мы сообщали, что украинские военные у острова Змеиный подвели новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.

Также мы писали, что глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва", входящего в состав Черноморского флота РФ.

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