Зеленський: крок за кроком змусимо піти окупантів і з українського моря

Україна продовжує роботу над тим, щоб змусити окупантів припинити блокування Чорного моря та українських портів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський , передає РБК-Україна .

Варто зазначити, що через блокаду Чорного моря Україна не має можливості експортувати сільгосппродукцію до низки країн. Через це у світі може виникнути серйозна продовольча криза, яка викличе масовий голод.

"Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі, змусимо піти і з українського моря", - заявив голова української держави в своєму відеозверненні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові біля острова Зміїний підбили новітнє судно флоту Росії "Всеволод Бобров". За попередньою інформацією, на його борту виникла пожежа.

Також ми писали, що голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних сил України ракетного крейсеру "Москва", що входить до складу Чорноморського флоту РФ.

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