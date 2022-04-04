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Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией

Фото: сформирована делегация для переговоров с РФ (t.me nexta live)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно указу президента, в украинскую делегацию также вошли:

  • Андрей Костин (по согласию) - народный депутат Украины;
  • Дмитрий Лубинец (по согласию) - народный депутат Украины;
  • Денис Малюська - министр юстиции Украины;
  • Михаил Подоляк - советник руководителя Офиса президента;
  • Алексей Резников - министр обороны Украины;
  • Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.
  • Рустем Умеров - народный депутат Украины;
  • Александр Малиновский - юрист-международник;
  • Александр Чалый - чрезвычайный и почтенный посол Украины.

В то же время глава делегации Давид Арахамия по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к ее работе работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, президент утвердил тайные директивы украинской делегации.

Напомним, делегации Украины и РФ провели уже несколько раундов переговоров. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Турции.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины