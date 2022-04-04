Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Согласно указу президента, в украинскую делегацию также вошли:
В то же время глава делегации Давид Арахамия по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к ее работе работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
Кроме того, президент утвердил тайные директивы украинской делегации.
Напомним, делегации Украины и РФ провели уже несколько раундов переговоров. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Турции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram