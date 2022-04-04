Зеленський сформував постійну делегацію для переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський сформував українську делегацію для переговорів з Росією про завершення війни та мирний договір. Делегацію очолив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Відповідно до указу президента, до української делегації також увійшли:
Водночас глава делегації Давид Арахамія за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, а також залучати до її роботи працівників державних органів, підприємств, установ та організацій.
Крім того, президент затвердив таємні директиви української делегації.
Нагадаємо, делегації України та РФ провели вже декілька раундів переговорів. Остання очна зустріч делегацій відбулася у Туреччині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram