Эрдоган - Путину: переговоры Украины и России в Стамбуле "вселили надежду на мир"

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время которого турецкий лидер заявил, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле "вселили надежду на мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Как информирует издание, ссылаясь на директорат управления по коммуникациям администрации президента Турции, во время разговора стороны обсудили встречу переговорных делегаций России и Украины во вторник в Стамбуле.

"Во время встречи президент Эрдоган заявил, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций в Стамбуле вселяет надежды на мир. Отмечая, что сторонам важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, он выразил желание завершить свои усилия организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет убеждать президента России Владимира Путина сделать шаги по Крыму и Донбассу на личной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Такая встреча могла бы пройти на турецкой территории.

Отметим, 29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией. Более подробно о результатах переговор можно узнать в материале РБК-Украина.

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