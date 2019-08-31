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Зеленський: "Північний потік-2" є неприйнятним

Новини » Політика    31.08.2019 - 14:43
Зеленський: "Північний потік-2" є неприйнятним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" несе в собі загрози для всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський зявив, що "Північний потік-2" є неприйнятним. Про це він сказав на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський зазначив, що в ході зустрічі з Дудою було приділено увагу питанню енергетичної безпеки.

"Тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом. "Північний потік-2" є неприйнятним і несе в собі загрози для всієї Європи. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику "Польша - США - Україна", - заявив Зеленський.

Відзначимо, сьогодні, 31 серпня, Зеленський знаходиться з офіційним візитом в Польщі. У Варшаві президент України провів зустріч з президентом Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проект будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" завершено на три чверті. Як повідомляв оператор проекту Nord Stream 2, по дну Балтійського моря в водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено понад 1,8 тис. км газопроводу.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій порівняв угоду про будівництво газопроводу "Північний потік-2" з пактом "Молотова-Ріббентропа" .

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