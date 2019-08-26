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В РФ заявили о финальном этапе укладки "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    26.08.2019 - 13:25
В РФ заявили о финальном этапе укладки "Северного потока-2"
Фото: "Северный поток-2" (gazprom.ru)

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода

Проект строительства российского газопровода "Северный поток - 2" завершен на три четверти. Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к укладке финальной части трубы, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода "Северный поток - 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода.

Компания Nord Stream 2 отметила, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии, продолжается укладка труб в территориальных водах России.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший административный суд Финляндии оставил в силе решение региональных властей, согласно которому российский проект Nord Stream 2 AG может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

Добавим, оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. В то же время компания сохранила заявку для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова, а также заявка по маршруту к юго-востоку от него.

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