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Зеленский: "Северный поток-2" - оружие России, Байден все еще может остановить трубопровод

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2". Он назвал трубопровод оружием Кремля.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

Он отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона. Он предложил президенту США Джо Байдену встретиться до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом", - сказал Зеленский.

По его мнению, только США способны остановить строительство газопровода.

Президент Украины рассказал, что получил прямые сигналы по поводу "Северного потока-2" в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах.

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу",- сказал Зеленский.

Президент Украины не ожидал, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США". По мнению Зеленского, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.

Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести переговоры перед встречей американского президента с российским.

Ранее Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Такой формат можно было бы объединить с нормандским, а в его рамках рассматривали бы не только Донбасс, но и возвращение оккупированного Крыма и тему "Северного потока-2".

Напомним, Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2" за пару месяцев.

Американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2". Она заявила, что российский газопровод угрожает Украине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф БайденСеверный поток-2