Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" обнародовал данные за 8 месяцев 2019 года

Украинским потребителям всех категорий за январь-август 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 16,7 млрд куб. м газа, что на 8% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических нужд сократилось 2% до 2,4 млрд куб. м

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 сентября 2019 года в сравнении с прошлым годом возросло на 1% до 13,9 млрд куб. м.

Всего за восемь месяцев 2019 года в Украину импортировано 9,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 40% аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 59,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,3 млрд куб. м, или на 2%.

В январе-августе 2019 года в ПХГ было закачано 9,6 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 августа 2019 года в ПХГ Украины хранится 18,3 млрд куб. м голубого топлива. Это на 25% больше, чем год назад.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 год из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" российский "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн куб. м/сутки.