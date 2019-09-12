ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа

Новости » Экономика    12.09.2019 - 10:30
Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" обнародовал данные за 8 месяцев 2019 года

Украинским потребителям всех категорий за январь-август 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 16,7 млрд куб. м газа, что на 8% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических нужд сократилось 2% до 2,4 млрд куб. м

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 сентября 2019 года в сравнении с прошлым годом возросло на 1% до 13,9 млрд куб. м.

Всего за восемь месяцев 2019 года в Украину импортировано 9,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 40% аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 59,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,3 млрд куб. м, или на 2%.

В январе-августе 2019 года в ПХГ было закачано 9,6 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 августа 2019 года в ПХГ Украины хранится 18,3 млрд куб. м голубого топлива. Это на 25% больше, чем год назад.

Украина снизила потребление, увеличила добычу и транзит газа

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 год из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" российский "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн куб. м/сутки.

Цена импортного газа за месяц упала еще на 5% Россия подтвердила готовность к газовым переговорам с Украиной и ЕС
Новости Украины газУкртрансгазтранзит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь