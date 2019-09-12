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Зеленський: "Північний потік-2" може дорого коштувати Європі в майбутньому

Новини » Політика    12.09.2019 - 17:09
Зеленський: "Північний потік-2" може дорого коштувати Європі в майбутньому
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звернув увагу президента Фінляндії до питання "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" буде дорого коштувати Європі в майбутньому. Про це Зеленський повідомив після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Ниинисте, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, він звернув увагу президента Фінляндії на можливу загрозу від будівництва газопроводу під час зустрічі.

"Я звернув увагу президента Фінляндії до питання "Північного потоку-2". Зазначив, що цей проект є загрозою для всієї Європи. Його оцінка, як чисто комерційного проекту, може дорого коштувати нашим європейським партнерам в майбутньому", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні 2019 рік з-за зупинки на ремонт двох ниток газопроводу "Північний потік" російський "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС на 25%, або 60 млн куб. м/добу.

Також повідомлялося, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2" призведе до скорочення доходів України від транспортування газу. Fitch Ratings прогнозує збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України з 2,5% від ВВП в 2019 році до 2,9% у 2020 році і 3,4% в 2021 році, що відображає зниження плати за транзит газу.

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