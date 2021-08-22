Зеленский о "Северном потоке-2": это оружие, и неправильно этого не замечать

"Я считаю, что это ("Северный поток-2", - ред.) оружие и не замечать, что это оружие неправильно. Я считаю, что это настолько опасно, даже сейчас, без его запуска, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они прыгают вверх. Запуск приведет к большим рискам и это будет на руку РФ", - заявил он.