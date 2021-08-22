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Зеленский о "Северном потоке-2": это оружие, и неправильно этого не замечать

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" - это оружие. По его словам, запуск газопровода приведет к большим рискам, которые будут на руку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии.

"Я считаю, что это ("Северный поток-2", - ред.) оружие и не замечать, что это оружие неправильно. Я считаю, что это настолько опасно, даже сейчас, без его запуска, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они прыгают вверх. Запуск приведет к большим рискам и это будет на руку РФ", - заявил он.

Напомним, Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2".

Добавим, что сегодня в водах Дании завершили укладку труб "Северного потока-2".

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Владимир ЗеленскийСеверный поток-2