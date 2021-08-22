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Зеленський про "Північний потік-2": це зброя, і неправильно цього не помічати

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" - це зброя. За його словами, запуск газопроводу призведе до великих ризиків, які будуть на руку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на спільному брифінг з канцлером Німеччини.

"Я вважаю, що це ("Північний потік-2", - ред.) зброя і не помічати, що ця зброя неправильно. Я вважаю, що це настільки небезпечно, навіть зараз, без його запуску, ми бачимо, хто контролює ціни на газ в Європі і як вони стрибають вгору. Запуск призведе до великих ризиків і це буде на руку РФ", - заявив він.

Нагадавши, Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2".

Додамо, що сьогодні у водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2".

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Володимир ЗеленськийПівнічний потік-2