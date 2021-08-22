Зеленський про "Північний потік-2": це зброя, і неправильно цього не помічати

"Я вважаю, що це ("Північний потік-2", - ред.) зброя і не помічати, що ця зброя неправильно. Я вважаю, що це настільки небезпечно, навіть зараз, без його запуску, ми бачимо, хто контролює ціни на газ в Європі і як вони стрибають вгору. Запуск призведе до великих ризиків і це буде на руку РФ", - заявив він.