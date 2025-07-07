Зеленський: у серпні-вересні очікуємо від "Рамштайну" нових кроків для стійкості України

"Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі", - сказав Зеленський.

За словами президента, він доручив міністру оборони України Рустему Умєрову готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. І вже сьогодні він обговорив кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості", - зазначив Зеленський.