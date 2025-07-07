RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский: в августе-сентябре ожидаем от "Рамштайн" новых шагов для устойчивости Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В августе-сентябре Украина ожидает от заседания в формате "Рамштайн" новых шагов для украинской устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо всем, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракет к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи", - сказал Зеленский.

По словам президента, он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову готовить и следующие встречи "Рамштейна" в различных форматах. И уже сегодня он обсудил несколько вариантов с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Великобритания вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайна", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости", - отметил Зеленский.

 

Разговор Трампа и Зеленского относительно ПВО

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак.

Также, по словам главы украинского государства, они с американским лидером договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.

По информации СМИ, Трамп в телефонном разговоре с Зеленским пообещал помочь с поставками систем ПВО.

Стоит заметить, что такой разговор состоялся на фоне приостановления поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в УкраинеВстреча Рамштайн