Зеленский: в августе-сентябре ожидаем от "Рамштайн" новых шагов для устойчивости Украины

"Спасибо всем, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракет к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи", - сказал Зеленский.

По словам президента, он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову готовить и следующие встречи "Рамштейна" в различных форматах. И уже сегодня он обсудил несколько вариантов с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Великобритания вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайна", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости", - отметил Зеленский.