Зеленский сегодня выступит на Генассамблее ООН: о чем будет говорить президент

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с трибуны на Генеральной ассамблее ООН. В ходе выступления он затронет несколько тем.
РБК-Украина приводит вопросы, которые сегодня поднимет Зеленский.
Отметим, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал основные месседжи, которые будут заявлены Зеленским. В частности, он поднимет тему противодействия российской агрессии и освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Кроме того, президент предложит ООН приобщиться к решению гуманитарных проблем населения регионов, которые пострадали от российской агрессии. А также поднимет тему борьбы с пандемией COVID-19.
Напомним, сегодня Зеленский заявил, что после выступления на Генассамблеи ООН вернется в Украину.
В рамках своей поездки он призвал генсека ООН Антониу Гуттериша присоединиться к Крымской платформе.