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Зеленський сьогодні виступить на Генасамблеї ООН: про що говоритиме президент

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить з трибуни на Генеральній асамблеї ООН. В ході виступу він торкнеться кілька тем.

РБК-Україна наводить питання, які сьогодні підніме Зеленський.

Зазначимо, днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав основні меседжі, які будуть заявлені Зеленським. Зокрема, він підніме тему протидії російській агресії та звільнення окупованих територій Донбасу та Криму.

Крім того, президент запропонує ООН долучитися до вирішення гуманітарних проблем населення регіонів, які постраждали від російської агресії. А також підніме тему боротьби з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що після виступу на Генасамблеї ООН повернеться до України.

У рамках своєї поїздки він закликав генсека ООН Антоніу Гуттеріша приєднатися до Кримської платформи.

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Володимир ЗеленськийООН