Зеленский встретится с руководством НАБУ

Сегодня президент Владимир Зеленский должен встретиться с руководством Национального антикоррупционного бюро. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Как отмечается, у Зеленского встреча в НАБУ.

"Сегодня у президента должна быть встреча в НАБУ. Если она не отменилась", - сообщил источник.

Ранее Зеленский предложил украинцам сообщать о коррупции на "горячую линию". В частности, он заявил, что украинцы не должны молчать, когда сталкиваются с коррупцией, а сообщать об этом в НАБУ. Совет при НАБУ назвал обращение Зеленского дезинформацией.

Напомним, в конце мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. В то же время он подчеркнул, что гарантирует защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Кроме этого, Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.