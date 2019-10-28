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Зеленський зустрінеться з керівництвом НАБУ

Новини » Політика    28.10.2019 - 09:52
Зеленський зустрінеться з керівництвом НАБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський має зустріч в НАБУ

Сьогодні президент Володимир Зеленський має зустрітись з керівництвом Національного антикорупційного бюро. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Як зазначається, Зеленський має зустріч в НАБУ.

"Сьогодні у президента має бути зустріч в НАБУ. Якщо вона не скасувалась", - повідомило джерело.

Президент проведе зустріч з главою САП Назаром Холодницьким і директором НАБУ Артемом Ситником.

Раніше Зеленський запропонував українцям повідомляти про корупцію на "гарячу лінію". Зокрема, він заявив, що українці не повинні мовчати, коли стикаються з корупцією, а повідомляти про це в НАБУ. Рада при НАБУ назвала звернення Зеленського дезінформацією.

Нагадаємо, в кінці травня Зеленський на зустрічі з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав їм три місяці, щоб домогтися прогресу в розслідуванні резонансних схем. У той же час він підкреслив, що гарантує захист від втручання в роботу антикорупційних органов.

Крім цього, Володимир Зеленський подав Верховну раду України законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження щодо призначення керівників Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань.

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