Зеленский сегодня проведет встречу с главами фракций, - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с лидерами депутатских фракций и групп. Она запланирована на 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко в Telegram.

"В 19:00 Зеленский встретится с главами фракций и групп", - написал нардеп.

Что предлагают нардепы

Напомним, как рассказали РБК-Украина представители различных фракций и групп, в Верховной раде хотят выделить дополнительные средства на армию и принять обращение к мировой общественности в ответ на решение Путина о признании "ЛДНР".

Вместе с тем многие депутаты также уверены, что признание псевдореспублик означает прямую агрессию РФ против Украины и это дает основания западным партнерам ввести новые санкции против кремлевского руководства.

Признание Россией "ЛДНР"