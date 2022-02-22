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Зеленский сегодня проведет встречу с главами фракций, - нардеп

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 14:39
Зеленский сегодня проведет встречу с главами фракций, - нардеп Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с лидерами депутатских фракций и групп. Она запланирована на 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко в Telegram.

"В 19:00 Зеленский встретится с главами фракций и групп", - написал нардеп.

Что предлагают нардепы

Напомним, как рассказали РБК-Украина представители различных фракций и групп, в Верховной раде хотят выделить дополнительные средства на армию и принять обращение к мировой общественности в ответ на решение Путина о признании "ЛДНР".

Вместе с тем многие депутаты также уверены, что признание псевдореспублик означает прямую агрессию РФ против Украины и это дает основания западным партнерам ввести новые санкции против кремлевского руководства.

Признание Россией "ЛДНР"

Отметим, сегодня Россия окончательно признала "ЛДНР". Совет Федерации РФ единогласно ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНР", "ДНР".

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