Зеленський сьогодні проведе зустріч з головами фракцій, - нардеп
Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з лідерами депутатських фракцій та груп. Вона запланована на 19:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка в Telegram.
"О 19:00 Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп", - написав нардеп.
Оновлено. 15:12. У "Слузі народу" офіційно заявили про зустріч.
"Сьогодні о 19:00 президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп", - написала речниця СН Юлія Палійчук.
Що пропонують нардепи
Нагадаємо, як розповіли РБК-Україна представники різних фракцій та груп, у Верховній раді хочуть виділити додаткові кошти на армію та прийняти звернення до світової спільноти у відповідь на рішення Путіна про визнання "ЛДНР".
Разом з тим багато депутатів також впевнені, що визнання псевдореспублік означає пряму агресію РФ проти України і це дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва.
Визнання Росією "ЛДНР"
Зазначимо, сьогодні Росія остаточно визнала "ЛДНР". Рада Федерації РФ одноголосно ратифікувала "договори про дружбу та співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР".