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Зеленський сьогодні проведе зустріч з головами фракцій, - нардеп

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 14:39
Зеленський сьогодні проведе зустріч з головами фракцій, - нардеп Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з лідерами депутатських фракцій та груп. Вона запланована на 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка в Telegram.

"О 19:00 Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп", - написав нардеп.

Оновлено. 15:12. У "Слузі народу" офіційно заявили про зустріч.

"Сьогодні о 19:00 президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп", - написала речниця СН Юлія Палійчук.

Що пропонують нардепи

Нагадаємо, як розповіли РБК-Україна представники різних фракцій та груп, у Верховній раді хочуть виділити додаткові кошти на армію та прийняти звернення до світової спільноти у відповідь на рішення Путіна про визнання "ЛДНР".

Разом з тим багато депутатів також впевнені, що визнання псевдореспублік означає пряму агресію РФ проти України і це дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва.

Визнання Росією "ЛДНР"

Зазначимо, сьогодні Росія остаточно визнала "ЛДНР". Рада Федерації РФ одноголосно ратифікувала "договори про дружбу та співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР".

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