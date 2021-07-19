Зеленский сегодня полетит в Грузию: план визита
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом полетит в Грузию. Там он начнет деятельность формата "Ассоциированного трио".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Визит Зеленского в Грузию состоится 19 июля 2021 года.
План визита
В рамках визита он планирует начать деятельность формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.