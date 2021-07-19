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Зеленский сегодня полетит в Грузию: план визита

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 08:10
Зеленский сегодня полетит в Грузию: план визита Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом полетит в Грузию. Там он начнет деятельность формата "Ассоциированного трио".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Визит Зеленского в Грузию состоится 19 июля 2021 года.

План визита

В рамках визита он планирует начать деятельность формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.

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