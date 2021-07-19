Зеленський сьогодні полетить до Грузії: план візиту
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить робочий візит до Грузії. Там він започаткує діяльність формату "Асоційованого тріо".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.
Візит Зеленського до Грузії відбудеться 19 липня 2021 року.
План візиту
У рамках візиту він планує започаткувати діяльність формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду та президентом Європейської ради.