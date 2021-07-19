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Зеленський сьогодні полетить до Грузії: план візиту

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 08:10
Зеленський сьогодні полетить до Грузії: план візиту Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить робочий візит до Грузії. Там він започаткує діяльність формату "Асоційованого тріо".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Візит Зеленського до Грузії відбудеться 19 липня 2021 року.

План візиту

У рамках візиту він планує започаткувати діяльність формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду та президентом Європейської ради.

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