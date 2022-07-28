Зеленский сделал заявление об окончании войны

"Мы бьемся за разное, то же и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это провал "спецоперации". На украинском - победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет Украинское государство", - заявил Зеленский.

Напомним, также сегодня президент уже поздравил граждан с Днем украинской государственности, который отмечает наша страна в этом году впервые и заявил, Украина никогда не сдастся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.