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Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна і Росія у війні б'ються за різне. Тож і фінал її буде для кожної країни свій: для росіян - провал, а для українців - перемога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського з нагоди Дня хрещення Київської Русі.

"Ми б’ємося за різне, то ж і фінал цієї битви для кожного буде різним. За значенням і навіть за звучанням. По-русски это провал "спецоперации". Українською - перемога у війні. Ось чому вона буде, ось чому буде Українська держава", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, також сьогодні президент вже привітав громадян із Днем української державності, який відзначає наша країна цього року вперше та заявив, Україна ніколи не здасться.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України