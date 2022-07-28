Зеленський зробив заяву про закінчення війни

"Ми б’ємося за різне, то ж і фінал цієї битви для кожного буде різним. За значенням і навіть за звучанням. По-русски это провал "спецоперации". Українською - перемога у війні. Ось чому вона буде, ось чому буде Українська держава", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, також сьогодні президент вже привітав громадян із Днем української державності, який відзначає наша країна цього року вперше та заявив, Україна ніколи не здасться.

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