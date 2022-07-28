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Зеленский сделал заявление об окончании войны

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Киев, Четверг 28 июля 2022 09:44
Зеленский сделал заявление об окончании войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина и Россия в войне бьются за разное. Поэтому и финал ее будет для каждой страны свой: для россиян - провал, а для украинцев - победа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"Мы бьемся за разное, то же и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это провал "спецоперации". На украинском - победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет Украинское государство", - заявил Зеленский.

Напомним, также сегодня президент уже поздравил граждан с Днем украинской государственности, который отмечает наша страна в этом году впервые и заявил, Украина никогда не сдастся.

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