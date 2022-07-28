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Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства.

Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Зеленский заверил, что решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным. Поэтому, по его словам, никаких спекуляций быть не должно.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и еще ряд лиц лишили гражданства Украины.

При пересечении границы с Польшей пограничники изъяли паспорт у Корбана и не пропустили в Украину.

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Владимир ЗеленскийГеннадий Корбан