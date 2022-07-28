Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України

Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Зеленський запевнив, що рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним. Тому, за його словами, ніяких спекуляцій бути не повинно.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.