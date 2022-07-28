Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.
Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Зеленський запевнив, що рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним. Тому, за його словами, ніяких спекуляцій бути не повинно.
"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Геннадія Корбана, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та ще ряд осіб позбавили громадянства України.
Під час перетину кордону з Польщею прикордонники вилучили паспорт у Корбана та не пропустили до України.
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