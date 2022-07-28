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Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.

Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зеленський запевнив, що рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним. Тому, за його словами, ніяких спекуляцій бути не повинно.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Геннадія Корбана, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та ще ряд осіб позбавили громадянства України.

Під час перетину кордону з Польщею прикордонники вилучили паспорт у Корбана та не пропустили до України.

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