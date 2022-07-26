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Корбан снова попробует въехать в Украину без паспорта: что известно

Новина українською →
Днепр, Вторник 26 июля 2022 11:23
Корбан снова попробует въехать в Украину без паспорта: что известно Фото: глава терробороны Днепра Геннадий Корбан (скрин видео)
Автор: Наталия Гурковская, Владислав Красинский

Глава терробороны Днепра Геннадий Корбан, у которого изъяли паспорт при попытке пересечения границы Украины, попытается попасть в страну со свидетельством о рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, он сейчас находится в Польше и въехать в Украину так и не может, поскольку "паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства".

"Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина", - сказал Корбан.

Обновлено.

Отметим, в Госпогранслужбе не комментируют информацию о третьих лицах, вместе с тем там пояснили, что свидетельство о рождении не является документом, на основе которого осуществляется пересечение границы.

"Законодательство, регламентирующее Правила пересечения государственной границы, предусматривает перечень документов, дающих право на выезд и въезд в Украину. Свидетельства о рождении в этом перечне нет. В любом случае инспектор пограничной службы принимает решение непосредственно в пункте пропуска при попытке лица пересечь государственную границу, руководствуясь нормами законодательства и тех документов, которые предоставляет лицо для пересечения границы", - отметил в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.

Отметим, что мэр Днепра Борис Филатов назвал инцидент с Корбаном "роковой ошибкой".

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Геннадий Корбан
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