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Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Завершить военную часть войны России против Украины можно до конца этого года. Украина сможет прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию CNN.

"Это (окончание войны до конца года, - ред.) зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, как сейчас. Если мощное оружие будет идти от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можно завершить военную часть этой войны", - заявил он.

Зеленский добавил, что переговоры станут финальной частью войны.

"Если мы будем крепкими, мы сможем прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Если это будет, это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить, а говорить - это финальная стадия войны", - заявил президент.

Напомним, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявляла, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения в войне против Украины.

Кроме того, она объяснила, почему нельзя подписывать плохое мирное соглашение с Путиным.

Добавим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в переговорах с РФ сама определит, что для нее является приемлемым.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины