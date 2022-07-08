Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

"Это (окончание войны до конца года, - ред.) зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, как сейчас. Если мощное оружие будет идти от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можно завершить военную часть этой войны", - заявил он.

Зеленский добавил, что переговоры станут финальной частью войны.

"Если мы будем крепкими, мы сможем прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Если это будет, это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить, а говорить - это финальная стадия войны", - заявил президент.