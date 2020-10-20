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Зеленский: за сдачу Крыма без боя должна быть ответственность

Киев, Вторник 20 октября 2020 11:05
Зеленский: за сдачу Крыма без боя должна быть ответственность
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за сдачу Крыма в 2014 году без боя должна быть ответственность Речь не идет о мести.

Об этом он сказал во время послания к Верховной раде

"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - сказал он.

Зеленский добавил, что "вопрос не в мести, вопрос в справедливости".

Как отметил президент, сейчас строится украинская армия, которая сможет защитить Украину "на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве".

"Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступает с посланием к Верховной раде. Во время выступления он анонсировал смену формата послания.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

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