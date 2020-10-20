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Зеленський: за здачу Криму без бою повинна бути відповідальність

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 11:05
Зеленський: за здачу Криму без бою повинна бути відповідальність
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за здачу Криму у 2014 році без бою повинна бути відповідальність Мова не йде про помсту.

Про це він сказав під час послання до Верховної ради

"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - сказав він.

Зеленський додав, що "питання не в помсті, питання в справедливості".

Як зазначив президент, зараз будується українське військо, яке зможе захистити Україну "на суші, у воді, в повітрі та киберпросторі".

"Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, територіальну цілісність, або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступає з посланням до Верховної ради. Під час виступу він анонсував зміну формату послання.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

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