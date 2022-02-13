Зеленський вважає, що візит Байдена допоможе стабілізувати ситуацію навколо України
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові запросив свого американського колегу Джо Байдена приїхати до Києва. Глава держави зазначив, що цей візит пошле Росії потужний сигнал і допоможе деескалації ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що в ході бесіди Зеленський подякував Байдену за підтримку. Глава держави запросив президента США відвідати Україну з візитом.
"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, які є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації". – цитує ВП Зеленського.
Нагадаємо, Зеленський і Байден 13 лютого провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну.
Зазначимо, 12 лютого Зеленському телефонував президент Франції Еммануель Макрон. Він розповів про свою розмову з російським лідером Володимиром Путіним.