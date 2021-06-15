Зеленский считает Украину достойной членства в НАТО: не за кулисами, а за одним столом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину достойной членства в НАТО. Он подчеркнул, что Украина должна находиться "за одним столом переговоров".

Об этом заявил Зеленский во время форума "Украина 30".

"Это не просто месседж США России, чтобы получить этот месседж мы все очень много работали. Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит не где-то за кулисами, а за одним столом... Я считаю, что мы действительно заслуживаем быть на одном уровне, мы не должны проситься. У нас другая политика, она правильная - внутренняя, крепкая позиция относительно уважения к Украине как к нации. Не всем лидерам нравится такая прямая позиция, кому-то это не нравится", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина заслуживает быть на одном уровне с членами НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

Напомним, президент США Джон Байден рассказал от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.