UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский считает Украину достойной членства в НАТО: не за кулисами, а за одним столом

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину достойной членства в НАТО. Он подчеркнул, что Украина должна находиться "за одним столом переговоров".

Об этом заявил Зеленский во время форума "Украина 30".

По словам президента, Украина заслуживает быть на одном уровне с членами НАТО.

"Это не просто месседж США России, чтобы получить этот месседж мы все очень много работали. Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит не где-то за кулисами, а за одним столом... Я считаю, что мы действительно заслуживаем быть на одном уровне, мы не должны проситься. У нас другая политика, она правильная - внутренняя, крепкая позиция относительно уважения к Украине как к нации. Не всем лидерам нравится такая прямая позиция, кому-то это не нравится", - сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

Напомним, президент США Джон Байден рассказал от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТО