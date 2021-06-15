Зеленский считает Украину достойной членства в НАТО: не за кулисами, а за одним столом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину достойной членства в НАТО. Он подчеркнул, что Украина должна находиться "за одним столом переговоров".
Об этом заявил Зеленский во время форума "Украина 30".
По словам президента, Украина заслуживает быть на одном уровне с членами НАТО.
"Это не просто месседж США России, чтобы получить этот месседж мы все очень много работали. Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит не где-то за кулисами, а за одним столом... Я считаю, что мы действительно заслуживаем быть на одном уровне, мы не должны проситься. У нас другая политика, она правильная - внутренняя, крепкая позиция относительно уважения к Украине как к нации. Не всем лидерам нравится такая прямая позиция, кому-то это не нравится", - сказал Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.
Напомним, президент США Джон Байден рассказал от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.