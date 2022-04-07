Зеленский не считает реальным применение Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия. Глава государства добавил, что российское руководство любит жизнь и не хотят отдавать власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского индийскому телеканалу Republic Media Network.
"Использование любого оружия, в том числе ядерного, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что именно преимущество, а не тогда, когда Россия будет загнана в угол. По его словам, сейчас еще рано говорить о том, что Москва находится в таком положении.
Кроме того, отметил Зеленский, российское руководство хочет жить и не желает отдавать власть. "Использование ядерного оружия приведет к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю", - добавил он.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что не рассматривают идею применения ядерного оружия против Украины.
Отметим, военные США заявили, что последнее время ядерная риторика России стала "очень провокационной".
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