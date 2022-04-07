Зеленський не вважає реальним застосування Росією ядерної зброї

"Використання будь-якої зброї, в тому числі ядерної, буде не тому, що хтось заступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що саме перевага, а не тоді, коли Росія буде загнана в кут. За його словами, зараз ще рано говорити про те, що Москва знаходиться в такому становищі.

Крім того, зазначив Зеленський, російське керівництво хоче жити і не бажає віддавати владу. "Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.