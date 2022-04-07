RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський не вважає реальним застосування Росією ядерної зброї

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. Глава держави додав, що російське керівництво любить життя і не хочуть віддавати владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Індійському телеканалу Republic Media Network.

"Використання будь-якої зброї, в тому числі ядерної, буде не тому, що хтось заступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що саме перевага, а не тоді, коли Росія буде загнана в кут. За його словами, зараз ще рано говорити про те, що Москва знаходиться в такому становищі.

Крім того, зазначив Зеленський, російське керівництво хоче жити і не бажає віддавати владу. "Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не розглядають ідею застосування ядерної зброї проти України.

Зазначимо, військові США заявили, що останнім часом ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЯдерна зброяВійна Росії проти України