Зеленський не вважає реальним застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. Глава держави додав, що російське керівництво любить життя і не хочуть віддавати владу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Індійському телеканалу Republic Media Network.
"Використання будь-якої зброї, в тому числі ядерної, буде не тому, що хтось заступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що саме перевага, а не тоді, коли Росія буде загнана в кут. За його словами, зараз ще рано говорити про те, що Москва знаходиться в такому становищі.
Крім того, зазначив Зеленський, російське керівництво хоче жити і не бажає віддавати владу. "Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не розглядають ідею застосування ядерної зброї проти України.
Зазначимо, військові США заявили, що останнім часом ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".
Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!