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Зеленский о сброшенной на школу в Мариуполе бомбе: там не было военных позиций

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные России сбросили бомбу на школу в Мариуполе, где прятались мирные жители. Там не было военных позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"В блокадном Мариуполе российская авиация скинула бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, бомбардировок. Там не было военных позиций, там было 400 мирных людей. Большинство из них женщины, дети, люди старшего возраста. Они под завалами. Мы не знаем сколько живых, но знаем, что того летчика, который скинул бомбу, мы обязательно собьем", - сказал Зеленский.

Напомним, 16 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. Впоследствии стало известно, что бомбоубежище выдержало удар.

Ранее мы публиковали фоторепортаж, как выглядит Мариупольский драмтеатр, переживший авиаудар.

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Владимир Зеленский