ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский о САП: полностью поддерживаю позицию Запада

Ивано-Франковская область, Пятница 18 сентября 2020 13:28
Зеленский о САП: полностью поддерживаю позицию Запада
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном срыве безвизового режима с ЕС из-за проблемы с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он заявил, что знает, кто это распространяет.

Об этом он заявил на брифинге в Ивано-Франковской области.

Он отметил, что не комментирует заявления украинских политиков, у которых нет полномочий давать или забирать безвиз.

"Я знаю, кто распространяет эту информацию, ее распространяет партия. Мне известна партия, лидером которой является человек, который думает, что он монарх Украины", - заявил он.

Он отметил, что знает международную позицию и поддерживает ее.

"Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения и полностью поддерживаю", - заявил он.

Напомним, Верховная рада Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы САП.

До этого евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийСАП
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь