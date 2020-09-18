Зеленський про САП: повністю підтримую позицію Заходу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливий зрив безвізового режиму з ЄС через проблеми з призначенням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він заявив, що знає, хто це розповсюджує.

Про це він заявив на брифінгу в Івано-Франківській області.

Він зазначив, що не коментує заяви українських політиків, які не мають повноважень давати чи забирати безвіз.

"Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, її розповсюджує партія. Мені відома партія, лідером якої є людина, яка думає, що вона монарх України", - заявив він.

Він зазначив, що знає міжнародну позицію та підтримує її.

"Я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств. Вони сказали, що вони хочуть подивитись, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб комісія прозоро працювала і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю розділяю їх думки і повністю підтримую", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада Верховна рада затвердила склад комісії з обрання глави САП.

До цього євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон заявила, що українська влада лобіює своїх кандидатів на керівника САП.