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Зеленський про санкції проти російських алмазів: довгоочікуваний крок стане реальністю

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські алмази невдовзі перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу запровадять відповідні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що обговорив запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн процедури, щоб російські алмази не потрапляли на європейський ринок.

"Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю", - наголосив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що Євросоюз близький до запровадження санкцій проти російських алмазів.

Зокрема, завершується робота над системою стеження за імпортом алмазів з Росії.

Варто зауважити, що Україна вже давно просить ЄС запровадити ембарго на російські алмази, але ці обмеження досі не були включені до пакетів санкцій проти РФ.

 

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